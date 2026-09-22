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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا لموريشيوس.. منتخب الشاطئية يختتم معسكر الإسكندرية بمران قوي

منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية
منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية
إسلام مقلد

اختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية معسكره بالإسكندرية فجر اليوم الثلاثاء بمران قوي تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرازق في إطار الاستعداد لتصفيات التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالسنغال والمؤهلة لبطولة كأس العالم في البرازيل العام المقبل.

تضمن المران الصباحي بعض الفقرات المهارية والفنية والبدنية للحفاظ على الجمل التكتيكية التي قام الجهاز الفنى للمنتخب بتحفيظها للاعبين أثناء المعسكر، واختتم المدير الفني المران بتقسيمة بين اللاعبين للاطمئنان على الحالة البدنية والفنية قبل نهاية المعسكر.

وخاض منتخب الشاطئية مباراتين وديتين أمام ترسانة الإسكندرية ومنتخب الإسكندرية وحقق فيهما الفوز بستة أهداف على الأول وسبعة على الثاني في تجربتين قويتين قبل اللعب في المباريات الرسمية ومواجهة موريشيوس الحاسمة أول شهر أكتوبر المقبل للتأهل لأمم أفريقيا.

منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية كأس العالم

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