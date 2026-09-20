مدرب منتخب الشاطئية : سعيد بالمستوي ومستعدون لمواجهة موريشيوس

أعرب أحمد عبد الرازق المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ، عن ارتياحه الشديد للمستوى الفني والبدني الذي ظهر به اللاعبون خلال المباراة الودية أمام ترسانة الإسكندرية قبل مواجهة منتخب موريشيوس بعد انسحاب منتخب أنجولا في المباراتين المؤهلتين لأمم أفريقيا بالسنغال.

وقال عبد الرازق ، إن المنتخب ظهر بشكل قوي خلال المعسكر المقام حاليًّا في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة موريشيوس أول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المدير الفني، أن معسكر المنتخب في الإسكندرية أعاد الثقة بالنفس لكل اللاعبين بعد الإبتعاد فترة طويلة عن اللعب الودي والرسمي.

ويختتم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية معسكره بالإسكندرية، بمواجهة ودية أمام منتخب الإسكندرية مساء الإثنين قبل العودة إلى القاهرة صباح الثلاثاء.