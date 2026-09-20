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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب مانشستر سيتي: نتعلم من كل مباراة رغم الفوز على سندرلاند

ماريسكا
ماريسكا
أ ش أ

أعرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن رضاه عن قدرة فريقه على حسم المباراة أمام سندرلاند بنتيجة 5-3، مؤكدًا أن فريقه لا يزال يتعلم ويستفيد من كل مباراة منذ توليه المسئولية.

وقال ماريسكا - في تصريحات اليوم /الأحد/ لشبكة «سكاي سبورتس» عقب اللقاء - "سندرلاند فريق جيد جدًا، وقوي وخطير، لكننا نجحنا مرة أخرى في إيجاد الطريقة المناسبة للفوز بالمباراة".

وعن المباراة المثيرة وكثرة الأهداف، قال مدرب مانشستر سيتي: "ليست كذلك بالنسبة لنا، فقبل المباراة، قلت في المؤتمر الصحفي إنني أتوقع مواجهة صعبة جدًا، ثم استقبلنا هدفين أو ثلاثة، لكننا تعلمنا الكثير خلال هذه الأسابيع الثمانية، وهذا أمر جيد".

وعن حجم ما تعلمه خلال الأسابيع الأولى له مع الفريق، أوضح ماريسكا: "كمدرب، تحاول دائمًا أن تتعلم، بغض النظر عما إذا كنت تفوز أو تخسر أو تتعادل، تراجع المباراة دائمًا وترى ما الذي يمكنك القيام به بشكل أفضل، وأعتقد أننا اليوم كانت هناك أشياء كثيرة كان بإمكاننا القيام بها بصورة أفضل، لكنها كلها عملية تعلم".

وأضاف: "هناك الكثير من الأمور التي يمكننا تحسينها، لعبنا سبع مباريات، وكانت كل واحدة منها مختلفة، وهذا أمر جيد أيضًا، لأننا نستطيع التعلم من جميعها. كل مباراة تتطلب أشياء مختلفة".

وعن النتيجة الكبيرة وكثرة الأهداف، اختتم ماريسكا تصريحاته مازحًا: "أهداف كثيرة جدًا، أفضل الفوز 1-0، فهذا أفضل بكثير".

إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي سندرلاند

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