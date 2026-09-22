رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام العملية التعليمية

أجرى الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل مدرجات كلية التمريض، اليوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة في اليوم الرابع من العام الجامعي 2026/2027، والاطمئنان على انتظام الطلاب داخل المدرجات، وسط حالة من الالتزام التام وانتظام العملية التعليمية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة عددًا من مدرجات كلية التمريض، وتابع انتظام المحاضرات وسير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بما يسهم في انتظام الدراسة وتحقيق الاستفادة الأكاديمية المرجوة منذ الأيام الأولى للعام الجامعي الجديد.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين للالتحاق بكلية التمريض بجامعة قناة السويس هذا العام 958 طالبًا وطالبة، بما يعكس الإقبال على الدراسة بالكلية وبرامجها الأكاديمية.

وكان في استقبال الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، حيث رافقته خلال الجولة التفقدية داخل الكلية، واطلع على انتظام العملية التعليمية داخل المدرجات، والتزام الطلاب بحضور المحاضرات وفقًا للجداول الدراسية المقررة.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي يجريها رئيس جامعة قناة السويس لمختلف كليات الجامعة، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي 2026/2027، للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول للدراسة.