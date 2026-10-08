وفد الاتحاد المصري في تونس يدرس تحليل إستراتيجيات العمل بالاتحادات الأفريقية

عرض وفد الاتحاد المصري لكرة القدم، المكون من: شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وصلاح علي، عضو المسابقات للمراحل السنية، إستراتيجية الاتحاد، في ندوات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي ينظمها في تونس، ضمن برنامج ورشة عمل تطوير مدربي كرة القدم للمراحل السنية من سن 6 إلى 12 سنة وتطوير المسابقات.

وتضمن اليوم، تحليل ومناقشة تطوير الخطط الإستراتيجية، لتطوير كرة القدم بالاتحادات الأفريقية، وتبادل الخبرات بين الحاضرين.

كما اشتمل برنامج اليوم، على ورش عمل لبرامج تأهيل مدربي هذه المرحلة السنية.