أحمد عاطف قطة: غرفة ملابس نادي بيراميدز مثالية تماما والكل على قلب رجل واحد

كشف أحمد عاطف قطة لاعب نادي بيراميدز عن أن الدعم الذي يقدمه المهندس ممدوح عيد رئيس النادي للاعبين والجهاز الفني ولكل أفراد المنظومة، هو واحد من أهم أسباب نجاح النادي والتطور المستمر والبطولات التي يحققها مؤخرا، بفضل تواجده المستمر بجوار الفريق.

أضاف قطة، أن رئيس النادي لا يغيب عن تدريبات الفريق يوميا وكذلك كل الرحلات الخارجية وفي كل المباريات، ودائما قريب من اللاعبين ويتحدث معهم ويحفزهم، وحتى بعيدا عن كرة القدم، إذا تعرض أي لاعب لظرف خارجي يكون هو أول الداعمين والمساندين ويحاول بشتى الطرق المساعدة، وهو ما يجعل من نادي بيراميدز عائلة واحدة وروح الفريق والأسرة هي أساس النجاح الذي وضعته إدارة النادي، وكل لاعب يشعر أن بيراميدز هو بيته والداعم الأول له.

غرفة ملابس نادي بيراميدز مثالية

أشار إلى أن أجواء غرفة ملابس نادي بيراميدز مثالية تماما والكل على قلب رجل واحد حتى وإن تغير المدربون وأي لاعب جديد لا يحتاج سوى لدقائق حتى يدخل أجواء المجموعة والعائلة التي تربطنا داخل النادي وهي أحد أسباب تفوق بيراميدز حاليا وحصده للبطولات على مدى السنوات الأخيرة، وبالطبع هذه الروح الأخوية للإدارة دور كبير فيها لأن الجميع يحصل على حقه ولا يتأخر أحد عن الآخر يوما.