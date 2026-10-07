بيراميدز يمنح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة استعداداً للدوري المصري

قرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد مباراة القناة في كأس عاصمة مصر.

وحقق بيراميدز الفوز على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بداية دور المجموعات من كأس عاصمة مصر. في مواجهة شارك فيها عدد من الشباب وأظهروا تميزا كبيرا ونجحوا في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث تقاط.

ومن المقرر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الجمعة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المحدد لها الاثنين 12 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة.