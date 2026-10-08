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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يبدأ فريق بيراميدز، غدًا الجمعة، استعداداته لمباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري أمام فريق سيراميكا كليوباترا، عقب الفوز على القناة في مستهل مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الجولات الخمس الأولى من المسابقة، ليواصل الفريق انطلاقته القوية في البطولة.

راحة 24 ساعة للاعبي بيراميدز

وقرر الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة اليوم الخميس، عقب مواجهة القناة في كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من غد الجمعة، لبدء التحضير لمواجهة سيراميكا كليوباترا، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا للمباراة المقبلة في الدوري.

بيراميدز يتخطى القناة في كأس عاصمة مصر

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، الذين ظهروا بمستوى مميز وتمكنوا من مساعدة الفريق على تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

مجموعة بيراميدز في كأس عاصمة مصر

ويقع بيراميدز في المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب فرق سموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت والقناة.

ويأمل الجهاز الفني في مواصلة منح الفرصة للعناصر الشابة والبدلاء خلال مباريات البطولة، بالتزامن مع استعداد الفريق لاستكمال مشواره في الدوري المصري ومواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة.

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