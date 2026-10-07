موعد سفر بيراميدز لمواجهة بطل جنوب السودان فى دوري أبطال إفريقيا

حدد الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا موعد السفر إلى جنوب السودان استعدادا لمواجهة نادي المريخ بينتيو في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على المريخ بينتيو في الثالثة والنصف عصر الجمعة 16 أكتوبر الجاري، على استاد جوبا الدولي في عاصمة جنوب السودان في إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وتقرر أن تغادر البعثة ظهر الثلاثاء 13 أكتوبر على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي إلى جنوب السودان من أجل خوض المواجهة الهامة.

ويخوض بيراميدز تدريبين في استاد جوبا الدولي يومي الأربعاء والخميس طبقا للائحة دوي الأبطال التي تمنح الضيوف الحق في تدريبين بملعب اللقاء إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي مثلما هو الحال في استاد جوبا المستضيف للمواجهة.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في الثامنة من مساء السبت 24 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.