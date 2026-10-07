كأس عاصمة مصر.. بيراميدز يهزم القناة 3-2

حقق بيراميدز فوزا مثيرا على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

افتتح بيراميدز التهديف في الثانية 21، عن طريق الجزائري أحمد نذير نجم بيراميدز ليحرز أسرع هدف في شباك القناة بكأس عاصمة مصر.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 40، بعد تسديدة بالقدم اليسرى لعبد الرحمن مجدي من يسار منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وسجل القناة هدف التقليص في الدقيقة 57، بعد ركلة حرة للقناة جهة اليسار نفذها مهاب سامي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد الشبيني برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

ووسع بيراميدز الفارق وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 76، بعد تسديدة من زياد سعودي من داخل منطقة الجزاء ابعدها محمد شعبان حارس القناة فتابعها علي حمودة برأسية سكنت منتصف المرمى.

وجاء هدف القناة الثاني في الدقيقة 83، بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حازم أبو سنة بتسديدة من لمسة واحدة سكنت يمين المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - عبد الله بدير - خالد عوض

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - أحمد فوزي - محمود زلاكة

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي - دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حازم جمال - أحمد سامي - محمد الشيبي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - علي حمودة - يوسف ميشو - زياد سعودي - يوسف أوباما.