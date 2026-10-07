كاس عاصمة مصر| عمر سيد معوض يحرز الهدف الخامس في شباك بترول أسيوط

أحرز عمر سيد معوض الهدف الخامس للنادي الأهلي في شباك بترول أسيوط في المباراة المقامة بينهما بالجولة الأولى من منافسات كأس عاصمة مصر .



ونجح عمر سيعد معوض في إحراز الهدف الخامس بعد تمريرة خلف المدافعين من طاهر محمد طاهر انفرد بها عمر سيد معوض ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وسجل حسين الشحات نجم فريق الأهلي الهدف الثالث والرابع للأحمر ، جاء هدفا حسين الشحات في الدقيقتين 58 و60 ، وكان الأهلي تقدم في الشوط الأول بهدفين دون رد على حساب بترول أسيوط .



جاءت أهداف الأهلي عن طريق مجدي أفشة في الدقيقة الثانية ، وأضاف سفيان بن جديدة الهدف الثاني في الدقيقة 33 .



ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: حمزة علاء.



خط الدفاع: أحمد عيد وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.



خط الوسط: أحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.



خط الهجوم: سفيان بن جديدة.