أحمد أسامة يعلن توقعه لقمة الأهلي والزمالك قبل المواجهة المرتقبة

توقع الإعلامي أحمد أسامة مقدم برنامج فى ضهر الأهلي، فوز النادي الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-1، في مباراة القمة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد أسامة خلال ظهوره في برنامج «قهوة فايق»: «أتوقع فوز الأهلي على الزمالك 3-1 إن شاء الله، بشرط أن لاعبي الأهلي وجهازهم الفني يتذكروا رد فعل جمهور الأهلي بعد مباراة المقاولون العرب هذا الموسم».

وأضاف: «الموسم الماضي لعب الأهلي 3 مباريات مع الزمالك تحت الضغط، وحققنا الفوز في الثلاث مواجهات».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والتي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول الدوري ورغبة كل طرف في حسم المواجهة لصالحه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تقارب رصيد الفريقين في جدول المسابقة قبل انطلاق المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث القمة.