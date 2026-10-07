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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام عبدالفتاح: حكام كأس العالم اعتذروا عن القمة بسبب دوري أبطال أوروبا

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم، عن كواليس اختيار الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن اللجنة بذلت أقصى ما لديها لاستقدام حكم من النخبة.

لجنة التحكيم

وقال عبد الفتاح، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن اللجنة تواصلت مع عدد من الحكام الذين سبق لهم إدارة مباريات في كأس العالم، إلا أنهم اعتذروا بسبب ارتباطهم بإدارة مباريات في دوري أبطال أوروبا بعد 24 ساعة فقط، ما حال دون حضورهم إلى مصر.

وأضاف رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة عملت بكل إمكاناتها لاختيار حكم نخبة، مؤكدًا أن الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش يُعد من حكام النخبة، ويتمتع بخبرات كبيرة على المستوى الدولي.

عصام عبد الفتاح الاهلي الزمالك منتخب مصر

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