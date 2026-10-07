عصام عبدالفتاح: حكام كأس العالم اعتذروا عن القمة بسبب دوري أبطال أوروبا

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم، عن كواليس اختيار الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن اللجنة بذلت أقصى ما لديها لاستقدام حكم من النخبة.

لجنة التحكيم

وقال عبد الفتاح، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن اللجنة تواصلت مع عدد من الحكام الذين سبق لهم إدارة مباريات في كأس العالم، إلا أنهم اعتذروا بسبب ارتباطهم بإدارة مباريات في دوري أبطال أوروبا بعد 24 ساعة فقط، ما حال دون حضورهم إلى مصر.

وأضاف رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة عملت بكل إمكاناتها لاختيار حكم نخبة، مؤكدًا أن الحكم السلوفيني رادي أوبريونوفيتش يُعد من حكام النخبة، ويتمتع بخبرات كبيرة على المستوى الدولي.