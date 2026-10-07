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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيدرو يعتزل كرة القدم نهائيًا عن عمر 39 عامًا

بيدرو
بيدرو
إسراء أشرف

أسدل الإسباني بيدرو رودريجيز، الستار على مسيرته داخل المستطيل الأخضر، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر 39 عامًا، عقب انتهاء رحلته الأخيرة مع لاتسيو الإيطالي.

واختار بيدرو الإعلان عن قراره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في رسالة وداع استعاد خلالها أبرز محطات مشواره، مؤكدًا أن الوقت حان لفتح صفحة جديدة في حياته بعد سنوات طويلة قضاها بين أكبر أندية أوروبا.

وأعرب النجم الإسباني عن فخره بما حققه خلال مسيرته، خاصة نجاحه في الوصول إلى أعلى مستويات كرة القدم وتحقيق حلمه منذ الصغر، كما وجه الشكر إلى كل من وقف إلى جانبه طوال رحلته، مؤكدًا أن اللعبة منحته لحظات لا تُنسى وسعادة كبيرة.

وبدأ بيدرو خطواته الأولى في كرة القدم داخل أكاديمية سان إسيدرو، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية "لاماسيا" التابعة لبرشلونة، ومنها شق طريقه إلى الفريق الأول، الذي شهد انطلاقته الحقيقية مع الكبار عام 2008.

وخلال تجربته مع برشلونة، أصبح بيدرو أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي للنادي، وخاض 321 مباراة بقميص الفريق الكتالوني، سجل خلالها 99 هدفًا وصنع 61 آخرين، قبل أن يواصل مسيرته مع أندية أخرى في مقدمتها تشيلسي ولاتسيو.

ومع انتهاء عقده مع لاتسيو، قرر بيدرو وضع حد لمسيرته الاحترافية، ليغادر الملاعب بعدما ترك بصمة واضحة مع برشلونة والعديد من الأندية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرة امتدت لسنوات طويلة.

واختار بيدرو الإعلان عن قراره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، في رسالة وداع استعاد خلالها أبرز محطات مشواره، مؤكدًا أن الوقت حان لفتح صفحة جديدة في حياته بعد سنوات طويلة قضاها بين أكبر أندية أوروبا.

وأعرب النجم الإسباني عن فخره بما حققه خلال مسيرته، خاصة نجاحه في الوصول إلى أعلى مستويات كرة القدم وتحقيق حلمه منذ الصغر، كما وجه الشكر إلى كل من وقف إلى جانبه طوال رحلته، مؤكدًا أن اللعبة منحته لحظات لا تُنسى وسعادة كبيرة.

وبدأ بيدرو خطواته الأولى في كرة القدم داخل أكاديمية سان إسيدرو، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية "لاماسيا" التابعة لبرشلونة، ومنها شق طريقه إلى الفريق الأول، الذي شهد انطلاقته الحقيقية مع الكبار عام 2008.

وخلال تجربته مع برشلونة، أصبح بيدرو أحد أبرز عناصر الجيل الذهبي للنادي، وخاض 321 مباراة بقميص الفريق الكتالوني، سجل خلالها 99 هدفًا وصنع 61 آخرين، قبل أن يواصل مسيرته مع أندية أخرى في مقدمتها تشيلسي ولاتسيو.

ومع انتهاء عقده مع لاتسيو، قرر بيدرو وضع حد لمسيرته الاحترافية، ليغادر الملاعب بعدما ترك بصمة واضحة مع برشلونة والعديد من الأندية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرة امتدت لسنوات طويلة.

بيدرو رودريجيز بيدرو بيدرو رودريجيز يعتزل كرة القدم اعتزال بيدرو رودريجيز بيدرو رودريجيز يعلن اعتزاله

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