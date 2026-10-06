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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف كيليان مبابي من المشاركة أمام فياريال في الدوري الإسباني

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

يترقب نادي ريال مدريد موقف نجمه الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة في مواجهة فياريال المقبلة، ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026/2027، في ظل الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال فترة التوقف الدولي.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة أثناء محاولته تسديد الكرة خلال تسجيل هدف منتخب فرنسا الوحيد أمام تركيا، قبل أن يغادر المباراة لعدم قدرته على استكمال اللقاء. وعلى إثر ذلك، تقرر مغادرته معسكر المنتخب الفرنسي والعودة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للخضوع للفحوصات الطبية وتلقي برنامج تأهيلي استعدادًا للعودة إلى الملاعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال، بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات وتعويض خسارته الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة يسعى خلالها الفريق الملكي إلى تقديم رد فعل قوي ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن مبابي لم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد إمكانية تواجده ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يواصل العمل من أجل التعافي والعودة إلى الملاعب، بعدما خاض تدريبًا منفردًا أمس الإثنين، بينما اكتفى خلال مران اليوم الثلاثاء بالتدرب داخل صالة الألعاب الرياضية.

ومن المنتظر أن تنتهي فترة غياب مبابي غدًا الأربعاء، بعد مرور 12 يومًا على تعرضه للإصابة، وهو ما يمنحه فرصة جيدة للحاق بمواجهة فياريال، في انتظار تطورات حالته البدنية خلال الأيام المقبلة وقرار الجهاز الفني والطبي لريال مدريد بشأن مشاركته.

ريال مدريد كيليان مبابي فياريال الدوري الاسباني

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