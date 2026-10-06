تشكيل منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات شمال أفريقيا

أعلن وائل رياض «شيتوس»، المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، تشكيل الفراعنة لمواجهة الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين مواليد 2007، المقرر إقامتها في غانا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط رغبة المنتخب الوطني في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في التصفيات.

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب أمام الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير، يونس الملاح، محمد حمد.

خط الهجوم: عمر العزب، محمد هيثم، محمود صلاح.