قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل الطالبة المتهمة برش بخاخ على زميلاتها داخل إحدى المدارس، بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل والدها بضمان محل إقامته.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء برش إحدى الطالبات مادة سامة على زميلاتها داخل إحدى المدارس بمنطقة عين شمس بالقاهرة، ما أسفر عن إصابة 28 طالبة بحالات اختناق واحمرار بالعين.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بإصابة 28 طالبة داخل إحدى المدارس بدائرة القسم بحالات اختناق واحمرار بالعين، كما أن طالبة قامت برش بخاخ تجاه زميلاتها أثناء وجودهن بالمدرسة، على سبيل المزاح، ما تسبب في إصابتهن، وجرى نقلهن إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الطالبة مرتكبة الواقعة، وبحوزتها عبوة “رذاذ رادع”.

وبمواجهتها؛ اعترفت بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، موضحة أنها حصلت على العبوة من والدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطالبة، وتبين أنه تاجر خردة، وبسؤاله؛ أيد ما جاء بأقوال ابنته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.