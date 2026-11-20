أشاد الكاتب مدحت العدل بالدور الذي لعبه المشير محمد حسين طنطاوي في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية خلال مرحلة تاريخية صعبة، مؤكدًا أنه كان يتمتع بقدر كبير من الذكاء السياسي والقدرة على قراءة طبيعة الشعب المصري والتعامل مع تطورات الأحداث.



وقال مدحت العدل، خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، إنه شارك في كتابة احتفالات نصر أكتوبر لمدة 5 سنوات خلال فترة تولي المشير طنطاوي، موضحًا أن الرسالة الأساسية التي كانت تتكرر في تلك الاحتفالات تتمحور حول العلاقة بين الشعب والجيش، باعتبارهما عنصرين أساسيين في حماية الوطن.



وأضاف أن المشير طنطاوي تعرض للظلم في تقييم بعض المراحل التاريخية، مؤكدًا أنه كان من الشخصيات التي حافظت على وحدة مصر خلال فترة شديدة الحساسية، وكان يدرك أن البلاد كانت معرضة للدخول في حرب أهلية ومواجهات دامية.



وأوضح العدل أن طنطاوي كان يعرف طبيعة الشعب المصري جيدًا، ويدرك أنه لن يقبل المساس بهوية الدولة أو فرض أوضاع تتعارض مع إرادته، مشيرًا إلى أن قراءته للمشهد في تلك المرحلة ساهمت في تجنب سيناريوهات خطيرة كانت تهدد استقرار البلاد.

