موعد مباراة منتخب مصر للشباب والجزائر في لقاء مصيري لحسم التأهل لأمم أفريقيا تحت 20 عامًا

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، نظيره الجزائري، في الجولة الأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، في مباراة تمثل بوابة العبور للفراعنة إلى البطولة القارية.

وتقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، التي تستضيف منافسات تصفيات اتحاد شمال أفريقيا خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026.

مصر تبحث عن حسم بطاقة التأهل أمام الجزائر

يدخل منتخب مصر المباراة بأفضلية في حسابات التأهل، حيث يحتاج الفراعنة إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام الجزائر من أجل ضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

في المقابل، لا يملك المنتخب الجزائري سوى خيار تحقيق الفوز من أجل تجاوز منتخب مصر وانتزاع بطاقة التأهل، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة ويرفع من درجة الإثارة والندية بين المنتخبين.

ويأتي اللقاء في ظل فارق نقطتين فقط بين مصر والجزائر قبل الجولة الختامية، لتصبح المواجهة بمثابة مباراة حسم بطاقة التأهل.

الخسارة أمام المغرب تؤجل الحسم

وكان منتخب مصر قد تعرض للخسارة أمام نظيره المغربي بهدفين دون مقابل في الجولة الرابعة من التصفيات، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس.

وتسببت الهزيمة في تأجيل حسم تأهل الفراعنة إلى الجولة الأخيرة، بعدما كان المنتخب المصري قريبًا من إنهاء موقفه مبكرًا، ليصبح مطالبًا بالخروج بنتيجة إيجابية أمام الجزائر.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة وائل رياض على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للمواجهة، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام المغرب، مع التركيز على تحقيق الهدف الأساسي وحسم بطاقة التأهل.

بداية قوية للفراعنة في التصفيات

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بصورة قوية، بعدما حقق الفوز على منتخب ليبيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

وواصل الفراعنة نتائجهم الإيجابية في الجولة الثانية، بعدما تغلبوا على منتخب تونس بنتيجة 2-1، ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر جدول الترتيب في ذلك الوقت.

وتراجع المنتخب المصري بعد ذلك عقب الخسارة أمام المغرب، لتصبح مواجهة الجزائر هي المحطة الأخيرة والحاسمة في مشوار الفراعنة بالتصفيات.

موعد مباراة مصر والجزائر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويأمل وائل رياض ولاعبوه في تجاوز آثار الخسارة أمام المغرب، واستعادة الانتصارات من أجل إنهاء التصفيات بالتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، ومواصلة المنافسة على المستوى القاري.