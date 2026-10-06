اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الجزائري، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتقام منافسات التصفيات في مصر، وتحديدًا بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة خمسة منتخبات هي: مصر، الجزائر، تونس، المغرب وليبيا، حيث يسعى كل منتخب لحصد أكبر عدد من النقاط من أجل حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات الإفريقية.

موقف منتخب مصر في جدول الترتيب

يدخل منتخب مصر للشباب مواجهة الجزائر بحثًا عن العودة إلى الانتصارات، بعدما تلقى خسارة في الجولة الماضية أمام منتخب المغرب بهدفين دون رد.

ورغم الهزيمة، يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر منتخب المغرب الترتيب برصيد 7 نقاط، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات المشاركة على بطاقتي التأهل.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا في تحقيق الفوز على الجزائر، من أجل تعزيز فرص الفراعنة في إنهاء التصفيات ضمن أول مركزين، خاصة مع أهمية النقاط الثلاث في ظل تقارب المنافسة بين المنتخبات.

نظام التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية

وتنص لوائح التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، والمقرر إقامتها في غانا.

ويسعى منتخب مصر للاستفادة من إقامة التصفيات على أرضه، وتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الخامسة، قبل إسدال الستار على المنافسات.

موعد مباراة مصر والجزائر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتُنقل مباراة مصر والجزائر في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب عبر قناة أون سبورت، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات البطولة.