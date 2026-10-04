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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الشباب يستعيد تركيزه بجولة سير عقب الخسارة أمام المغرب

منتخب الشباب
منتخب الشباب
إسلام مقلد

أجرى منتخب مصر للشباب مواليد 2007 جولة سير على الأقدام خلال معسكره المقام استعدادًا لخوض الجولة الأخيرة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

جاءت جولة السير بقيادة وائل رياض، المدير الفني للمنتخب، في إطار حرص الجهاز الفني على إخراج اللاعبين من أجواء مباراة المغرب الأخيرة، واستعادة التركيز والهدوء قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب الجزائر.

خسارة أمام المغرب

كان منتخب مصر للشباب قد تعرض للخسارة أمام نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في الجولة الماضية من التصفيات، ليتأجل حسم موقف الفراعنة من التأهل إلى الجولة الأخيرة.

رفع الحالة المعنوية

ويعمل وائل رياض وجهازه المعاون خلال الساعات الحالية على رفع الحالة المعنوية للاعبين، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة المغرب، إلى جانب تجهيز العناصر الأساسية والبدلاء بالشكل المناسب للمباراة المقبلة.

مواجهة الجزائر

ويستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة نظيره الجزائري يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأخيرة من التصفيات، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفراعنة، الذين يبحثون عن تحقيق نتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وتحظى مواجهة الجزائر بأهمية كبيرة، في ظل رغبة منتخب الشباب في تعويض الخسارة أمام المغرب، وإنهاء مشواره في التصفيات بالشكل الذي يضمن له التأهل إلى البطولة القارية.

منتخب مصر للشباب منتخب مصر تصفيات شمال أفريقيا بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا كأس الأمم الأفريقية

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