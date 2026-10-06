أيمن يونس يطالب هاني أبو ريدة بالتدخل لحل أزمات منتخب مصر وتقريب وجهات النظر

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الأزمات التي تحيط بمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بالعمل على توحيد الصفوف وتهدئة الأجواء داخل المنتخب.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «إنك تلم الشمل وتصالح الناس وتهدي النفوس وتقربوا وجهات النظر، وتقدروا قيمة محمد صلاح الخيالية، وتساعدوا حسام على تجاوز الأزمات التي تحاصره.. مهمة صعبة، لكن مش مستحيلة على المهندس هاني أبو ريدة».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «ونصيحة، لازم نضيف لايف كوتش (مساند نفسي) لجهاز منتخب مصر.. ده مهم».

تأتي تصريحات أيمن يونس في ظل حالة من الجدل حول عدد من الملفات المتعلقة بمنتخب مصر، داعيًا إلى احتواء الخلافات وتقريب وجهات النظر، إلى جانب توفير الدعم النفسي للجهاز الفني واللاعبين.