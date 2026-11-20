حظى المتسابق أحمد أشرف بإشادات واسعة من أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، خلال تقييم تلاوته للقرآن الكريم، إذ أجمع المحكمون على جودة أدائه وإتقانه القراءة، مشيدين بجمال صوته وعذوبته، فيما أكد اثنان من أعضاء اللجنة عدم وجود أخطاء أو ملاحظات تتعلق بإتقان التلاوة.

إشادات واسعة بأداء أحمد أشرف في دولة التلاوة

وقال الدكتور حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إن المتسابق أحسن في قراءته، واصفًا تلاوته بأنها جميلة، مؤكدًا عدم وجود أي أخطاء، كما أشاد بصوته، قائلًا إنه «ندي».

من جانبه، وصف الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، صوت أحمد أشرف بأنه دافئ وجميل، مشيرًا إلى أن المتسابق بدا عليه الخوف أثناء التلاوة، ووجه إليه نصيحة بضرورة استحضار الإخلاص في القراءة، قائلًا: «اقرأ القرآن لرب الناس».

بدوره، أشاد الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، بأداء المتسابق، مؤكدًا أنه أحسن في هذه التلاوة، ولم يرصد أي ملاحظات تتعلق بإتقان القراءة، متمنيًا له التوفيق.

وفي السياق نفسه، وجه الشيخ طه النعماني إشادة إلى أحمد أشرف، مؤكدًا امتلاكه إمكانات صوتية يمكن أن يقدم من خلالها أداءً أفضل وأجمل، قائلًا: «عندك أجمل وأحلى».