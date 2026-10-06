شوبير يكشف موقف مصابي الأهلي قبل القمة.. غياب الدبيس وغموض موقف ياسر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات إصابات لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الدوري، مؤكدًا أن أحمد نبيل كوكا اقترب بشكل كبير من العودة إلى التدريبات الجماعية، بينما تأكد غياب كريم الدبيس عن اللقاء.

وقال شوبير إن موقف ياسر إبراهيم لا يزال غامضًا، موضحًا أن اللاعب يخوض تدريبات الجري دون ارتداء حذاء كرة القدم.\

وأشار إلى أن ياسر من اللاعبين الذين يمكن أن يضغطوا على أنفسهم من أجل المشاركة حال احتياج الفريق إليه.

وأضاف أن فرص مشاركته في القمة حاليًا أقل من 50%، خاصة أنه قد ينضم إلى المران الجماعي قبل المباراة بيوم واحد فقط، وهو ما قد لا يكون كافيًا لإقناع الحسين عموتة بالدفع به.

وأوضح شوبير أن السيناريو الأقرب في الوقت الحالي هو اعتماد الأهلي على هادي رياض وياسين مرعي في قلب الدفاع خلال مواجهة الزمالك، حال استمرار غياب ياسر إبراهيم وعدم جاهزيته بالشكل الكافي لخوض المباراة

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مواجهة جديدة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وتحمل القمة المرتقبة رقم 133 في تاريخ مواجهات الفريقين.

كانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في الدوري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.