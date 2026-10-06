شوبير يكشف مشاركة 4 لاعبين جُدد في الأهلي أمام بترول أسيوط غدا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مشاركة المغربي أشرف داري، واللاعب رضا سليم، مع الأهلي خلال مواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال «شوبير» خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت»، أن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي حسين عموتة، يتجه للاعتماد على عدد من اللاعبين البدلاء والعناصر التي لم تحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم خلال الفترة الماضية، في ظل رغبة الجهاز الفني في منحهم فرصة لإثبات قدراتهم.

وأضاف: «رضا سليم وأشرف داري هتشوفهم يعني هتشوفهم مع الأهلي أمام بترول أسيوط، ولو مشاركوش من بداية المباراة، سيظهرا في جزء من المباراة».

وتأتي مشاركة «داري ورضا سليم» في إطار رغبة الجهاز الفني في تجهيز جميع عناصر الفريق، ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.

الظهور بصورة قوية

وختم أن الثنائي أحمد «كباكا» وأحمد عيد سيكون لهما دور مع الأهلي أمام بترول أسيوط، في ظل خطة الجهاز الفني لإجراء عدد من التغييرات على التشكيل ومنح الفرصة للعناصر البديلة.