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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يختتم الاستعدادات لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة 

ويضع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الحسين عموتة، خلال مران اليوم الرتوش النهائية على خطة المباراة والتشكيل المنتظر، مع التركيز على تنفيذ الجوانب الفنية والتكتيكية التي يطلبها الجهاز الفني من اللاعبين.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب مران اليوم، استعدادًا للمباراة التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر.

عموتة يمنح الفرصة للبدلاء والشباب

ويتجه الحسين عموتة إلى استغلال مواجهة بترول أسيوط لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على مشاركات أساسية خلال الفترة الماضية، بهدف الوقوف على مستواهم ومدى جاهزيتهم للمباريات المقبلة.

ويعتمد الجهاز الفني خلال اللقاء على مجموعة من اللاعبين الشباب والبدلاء، إلى جانب بعض العناصر العائدة من الإصابة، من أجل اختبار جاهزيتهم الفنية والبدنية ومنحهم فرصة استعادة حساسية المباريات.

موعد مباراة الأهلي وبترول أسيوط

تقام مباراة الأهلي وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء غدٍ الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا للأهلي قبل الاستحقاق المرتقب أمام الزمالك في بطولة الدوري، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال اللقاء بأفضل صورة وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين قبل مواجهة القمة.

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