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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: منتخب مصر لم يستفد من ودية جنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

يري وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر لم يحقق الاستفادة الفنية المطلوبة من مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على لم شمل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبداللطيف، في تصريحات لقناة «CBC»: «منتخب مصر لم يستفد أي شيء من ودية جنوب أفريقيا، وحسام حسن لم يخض المباراة بلاعبين بدلاء مثلًا، ولم تظهر وجوه جديدة».

وأضاف: «منتخب جنوب أفريقيا لم يلعب مباراة مصر بالتشكيل الأساسي، بينما منتخب مصر لعب بالتشكيل الأساسي وخسر».

وتابع: «هناك أزمة في منتخب مصر، ويجب أن يجتمع محمد صلاح مع اللاعبين من أجل لم شمل الفريق».

وأتم وليد صلاح عبداللطيف تصريحاته قائلًا: «أطالب حسام وإبراهيم حسن بلم الشمل في منتخب مصر، وهما أسماء كبيرة وعليهما التركيز في الملعب، ويجب أن يلموا اللاعبين حولهم ويرجعوا مصطفى محمد مرة أخرى».

وليد صلاح عبداللطيف صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق نادي الزمالك السابق منتخب مصر جنوب أفريقيا

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