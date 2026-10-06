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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد عبداللطيف: منتخب مصر لم يستفد من ودية جنوب أفريقيا.. وأطالب بعودة مصطفى محمد

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر لم يحقق الاستفادة الفنية المطلوبة من مواجهة جنوب أفريقيا الودية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على لم شمل الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "منتخب مصر لم يستفد أي شيء من ودية جنوب أفريقيا، وحسام حسن لم يخض المباراة بلاعبين بدلاء مثلًا، ولم تظهر وجوه جديدة".

وأضاف: "جنوب أفريقيا لم تلعب مباراة مصر بالتشكيل الأساسي، بينما منتخب مصر لعب بالتشكيل الأساسي وخسر".

وتابع: "هناك أزمة في منتخب مصر، ويجب أن يجتمع محمد صلاح مع اللاعبين من أجل لم شمل الفريق".

واختتم وليد صلاح عبداللطيف تصريحاته قائلًا: "أطالب حسام وإبراهيم حسن بلم الشمل في منتخب مصر، وهما أسماء كبيرة وعليهما التركيز في الملعب، ويجب أن يلموا اللاعبين حولهم ويرجعوا مصطفى محمد مرة أخرى".

وليد عبداللطيف منتخب مصر مصطفى محمد نادي الزمالك cbc حسام حسن

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