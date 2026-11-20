حظي المتسابق محمد محمود الخولي بإشادات من لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، خلال تقييم أدائه في تلاوة القرآن الكريم، إذ أثنى المحكمون على جمال صوته وتميز خامته الصوتية وقدرته على التعبير عن معاني الآيات بإحساس واضح، مع توجيه بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام التجويد وضبط المدود والغنن.

إشادات بصوت محمد محمود الخولي في دولة التلاوة

وقال الدكتور حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إن المتسابق قدم قراءة جميلة وصوتًا جميلًا، لكنه لاحظ وجود زيادة في الغنة ببعض الكلمات، إلى جانب عدم تساوي المد في بعض المواضع، مشيرًا إلى أهمية الانتباه لهذه الملاحظات لتحقيق مزيد من الإتقان في التلاوة.

من جانبه، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، بالخامة الصوتية التي يمتلكها محمد محمود الخولي، واصفًا صوته بأنه يجمع بين الدفء والحدة والإحساس، في إشارة إلى تنوع إمكاناته الصوتية وقدرته على تقديم أداء مؤثر.

بدوره، أثنى الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على أداء المتسابق وجمال قراءته، داعيًا الله أن يبارك فيه ويزيده من فضله، وأن يجعل له مستقبلًا سعيدًا في مجال تلاوة القرآن الكريم.

كما أشاد الشيخ طه النعماني بأداء محمد محمود الخولي، قائلًا: «أحسن وصوت رائع، وقرار وعرض الصوت جميل»، معربًا عن إحساسه بأن المتسابق يمتلك إمكانات أكبر وأداءً أجمل يمكن أن يقدمه خلال التلاوات المقبلة.

وتعكس تعليقات لجنة التحكيم تقديرًا للمقومات الصوتية التي يمتلكها المتسابق، مع التأكيد على أهمية معالجة الملاحظات المتعلقة بأحكام التجويد، بما يساعده على تطوير أدائه والاستفادة بصورة أفضل من إمكاناته الصوتية في المراحل المقبلة من البرنامج.