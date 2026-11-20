أعربت نهى السادات، ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن سعادتها وفخرها بتكريم والدها في الكونجرس الأمريكي ومنح اسمه ميدالية الكونجرس الذهبية، مؤكدة أن مشاعر الفرحة والتأثر سيطرت عليها خلال تسلم شقيقها المهندس جمال السادات الميدالية نيابة عن الأسرة، حتى إنها كانت على وشك البكاء من شدة السعادة.

ابنة السادات: تمنيت وجود جيهان السادات في لحظة تكريم والدي

وقالت نهى السادات، في أول مداخلة هاتفية لها بعد الاحتفالية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إنها كانت فخورة بشقيقها جمال، وسعيدة بالكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال، مشيرة إلى أن المناسبة جاءت أفخم وأجمل مما كانت تتخيل، وأنها شعرت بالانبهار من مستوى التنظيم وجميع تفاصيل الاحتفالية.

وأوضحت أنها كانت تتمنى وجود والدتها الراحلة جيهان السادات معهم في هذه اللحظة، مؤكدة أنها شعرت بوجودها إلى جوار الأسرة رغم غيابها، وظلت تتمنى أن تكون والدتها شاهدة على تكريم والدها، وترى جمال وهو يتسلم الميدالية وتشاركه فرحته وفخره بهذا التقدير.

وكشفت نهى السادات أنها كانت تستحضر والدتها خلال كلمة شقيقها في الكونجرس، وتقول في نفسها: «يا رب ماما تكون شايفانا وشايفة جمال وفخورة وفرحانة بيه زينا»، مشيرة إلى أن كلمة شقيقها زادت من سعادتها وفخرها به خلال الاحتفالية.

ووصفت جمال السادات بأنه «الفرخة بكشك بتاعتنا»، مؤكدة أنه يمثل مكانة كبيرة في حياة الأسرة، وأنه أهم شخص في حياتهم وحياة والدتهم.

ولفتت إلى حرص الأسرة على اصطحاب الأحفاد إلى الاحتفالية، موضحة أن الأحفاد الذين تمكنوا من السفر حضروا بالفعل، فيما حالت ارتباطات بعضهم بالمدارس دون المشاركة، رغم رغبتهم جميعًا في الوجود خلال هذه المناسبة.

وأكدت نهى السادات أن مشاعر الفخر والسعادة التي عاشتها الأسرة خلال الاحتفال يصعب وصفها، معربة عن اعتزازها بالتكريم الذي حظي به اسم والدها والاهتمام الدولي بمسيرته، وكذلك بما قدمه شقيقها جمال خلال هذه اللحظة الاستثنائية في تاريخ العائلة.