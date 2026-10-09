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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إيفونا يشعل أجواء القمة بتوقع مثير لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك

ايفونا
ايفونا
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

كشف الجابوني ماليك إيفونا، لاعب الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا انتماءه للقلعة الحمراء وتوقعه فوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.

وقال إيفونا، خلال تصريحات تلفزيونية: «قلبي أهلاوي وأتوقع فوز الأهلي 2-1 على الزمالك، مع تسجيل حسين الشحات وإمام عاشور، والأهم الضغط من البداية واستغلال الفرص أمام المرمى».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الأحد المقبل، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل أهمية المباراة للفريقين ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة «أون سبورت»، التي تخصص استوديو تحليليًا قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم الكرة وخبرائها، لمناقشة استعدادات الفريقين وتحليل أبرز أحداث المباراة.

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