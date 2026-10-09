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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد التركي يعلن رحيل مونتيلا.. وأردا توران مرشحا لخلافته

مونتيلا
مونتيلا
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنهاء التعاون مع الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، المدير الفني للمنتخب الأول، في خطوة تأتي عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وفقًا لما ورد في البيان الرسمي للاتحاد.

وجاء قرار الانفصال عن مونتيلا بعد سلسلة من الهزائم التي تعرض لها المنتخب التركي، بعدما خسر أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية، بواقع هزيمتين أمام إيطاليا، إلى جانب الخسارة أمام كل من فرنسا وبلجيكا.

بيان رسمي يعلن نهاية مشوار مونتيلا مع تركيا

أكد الاتحاد التركي لكرة القدم، في بيان رسمي، انتهاء فترة مونتيلا مع المنتخب الأول، قائلًا: «تقرر عدم الاستمرار مع مدرب منتخبنا الوطني الأول، السيد فينتشينزو مونتيلا».

ويأتي القرار ليضع نهاية لتجربة المدرب الإيطالي مع المنتخب التركي، بعدما تولى المسؤولية في سبتمبر 2023، وقاد الفريق خلال عدد من الاستحقاقات القارية والدولية.

مونتيلا قاد تركيا إلى ربع نهائي يورو 2024

وشهدت فترة مونتيلا تحقيق المنتخب التركي نتائج لافتة، أبرزها التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والوصول إلى الدور ربع النهائي، قبل الخسارة أمام منتخب هولندا بنتيجة 2-1.

ومثّل هذا الإنجاز أفضل ظهور لتركيا في البطولة الأوروبية منذ نسخة عام 2000، عندما بلغت الدور نفسه، ليعيد مونتيلا المنتخب إلى دائرة المنافسة القارية ويمنحه حضورًا بارزًا في البطولة.

خروج مبكر من كأس العالم رغم التأهل التاريخي

كما ساهم مونتيلا في عودة المنتخب التركي إلى المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، خلال نسخة 2026 التي أقيمت هذا الصيف، إلا أن مشوار الفريق انتهى مبكرًا من دور المجموعات.

وأنهت تركيا مشاركتها في المركز الأخير بالمجموعة التي ضمت منتخبات الولايات المتحدة وأستراليا وباراجواي، لتخفق في مواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وجاء الخروج المبكر من المونديال، إلى جانب النتائج السلبية الأخيرة، ليضع مستقبل الجهاز الفني تحت دائرة التساؤلات، قبل أن يعلن الاتحاد التركي رسميًا إنهاء تعاونه مع المدرب الإيطالي.

أردا توران أبرز المرشحين لخلافة مونتيلا

وفيما يتعلق بالمدرب المقبل للمنتخب التركي، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن اسم النجم التركي السابق أردا توران يبرز ضمن أبرز المرشحين لتولي المسؤولية الفنية خلفًا لمونتيلا.

ولم يُعلن الاتحاد التركي حتى الآن عن اسم المدرب الجديد، لتبقى هوية المدير الفني المقبل محل ترقب، في انتظار حسم الملف وتحديد ملامح المرحلة المقبلة للمنتخب، بعد نهاية تجربة مونتيلا التي شهدت التأهل إلى ربع نهائي يورو 2024، لكنها انتهت وسط نتائج متباينة وخروج مبكر من كأس العالم 2026.

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