تأجيل حسم عقوبة كريستيانو رونالدو.. واعترافه بالخطأ قد يخفض الإيقاف إلى النصف

لا يزال مصير العقوبة التأديبية المحتملة بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي، معلقًا، في ظل عدم صدور أي قرار رسمي بشأن قضيته حتى الآن، رغم التوقعات بحسم الملف خلال الفترة الأخيرة.

وغاب اسم رونالدو عن البيان الأخير الصادر عن المجلس التأديبي التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والذي تضمن عقوبات مختلفة تتعلق بمسابقات غير المحترفين، دون الإشارة إلى القضية الخاصة بقائد المنتخب، ما أبقى موقفه التأديبي دون حسم رسمي.

المجلس التأديبي يتجاهل قضية رونالدو في بيانه الأخير

وأصدر المجلس التأديبي التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانًا، الجمعة الماضية، تناول فيه عددًا من العقوبات المتعلقة بمنافسات غير المحترفين، لكنه لم يتضمن أي تفاصيل بشأن القضية الخاصة بكريستيانو رونالدو.

وأدى غياب أي إشارة إلى اللاعب البرتغالي إلى استمرار حالة الترقب بشأن العقوبة المحتملة، في انتظار إعلان رسمي يوضح موقفه النهائي والإجراءات التي قد تُتخذ بحقه.

ولم يصدر حتى الآن قرار معلن يحسم القضية، لتظل جميع الاحتمالات المرتبطة بالعقوبة قائمة إلى حين صدور موقف رسمي من الجهات المختصة داخل الاتحاد البرتغالي.

اعتراف رونالدو بالخطأ قد يخفض مدة الإيقاف

وبحسب صحيفة «ريكورد» البرتغالية، فإن اعتراف رونالدو بالخطأ قد يسهم في تخفيف العقوبة المحتملة إلى النصف، وفقًا للوائح المعمول بها.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبة التي قد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر يمكن أن تنخفض إلى ثلاثة أشهر في حال الاستفادة من هذا التخفيض، بينما قد يتراجع الحد الأدنى للعقوبة من شهر واحد إلى 15 يومًا.

وتبقى هذه الاحتمالات مرتبطة بالإجراءات التأديبية المعمول بها ومدى انطباق شروط تخفيف العقوبة على حالة اللاعب، دون وجود قرار نهائي معلن حتى الآن بشأن مدة الإيقاف أو طبيعته.

ترقب القرار الرسمي بشأن قائد منتخب البرتغال

ويواصل ملف رونالدو انتظار الحسم الرسمي، في ظل عدم تضمين قضيته في البيان الأخير للمجلس التأديبي، وهو ما أبقى موقف قائد منتخب البرتغال ونجم النصر السعودي محل اهتمام واسع.