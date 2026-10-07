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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخك سيبقى للأبد.. كريستيانو رونالدو يودع ميسي بعد نهاية رحلته مع الأرجنتين

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
محمد بدران

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، رسالة مؤثرة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب إسدال الأخير الستار على مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين.

وحرص رونالدو على توجيه رسالة إلى ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عقب المباراة الأخيرة للنجم الأرجنتيني بقميص منتخب بلاده.

وكتب كريستيانو رونالدو لميسي: «ليو، سنوات طوال من الدفاع عن بلدك وتاريخ سيبقى للأبد. كل احترامي لك على ما حققته مع الأرجنتين. عناق حار».

وكان ليونيل ميسي اختتم مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين، بعدما خاض مباراته الأخيرة بقميص «التانجو» أمام بنين، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب «مونومنتال»، وسط حضور جماهيري كبير.

ووجه ميسي رسالة مؤثرة إلى جماهير منتخب بلاده عبر حسابه على «إنستجرام»، مؤكدًا أنه اتخذ القرار الصحيح بإنهاء رحلته الدولية، رغم افتقاده لارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميسي: «أيًا كان آخر مباراة لي، وأنا بالفعل أفتقد ارتداء قميص السيلستي وبلانكا. أعلم أنني اتخذت القرار الصحيح. كانت رحلة لا تصدق، مليئة بالفرح والحزن، لكنني واضح أن كل خطوة اتخذتها كانت تستحقها».

وأضاف: «ولدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أقولها. من المستحيل أن أعبر عن كل ما أشعر به بالكلمات أو في منشور. كانت هذه الرحلة مستحيلة بدون عائلتي، التي كانت دائمًا بجانبي ودعمتني، خاصة في اللحظات الصعبة عندما كنت بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى».

كما وجه قائد منتخب الأرجنتين الشكر إلى زملائه والجهاز الفني وأصدقائه، واستعاد ذكرى الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، مؤكدًا أهمية دوره في مسيرة المنتخب.

واختتم ميسي رسالته بالتعبير عن امتنانه لكل من رافقه خلال رحلته مع منتخب الأرجنتين، قبل أن يطوي صفحة امتدت لأكثر من عقدين بقميص «التانجو».

وبدأ ميسي مسيرته الدولية مع منتخب الأرجنتين عام 2005، ليصبح لاحقًا صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف بقميص المنتخب.

وخلال مسيرته التاريخية، قاد ميسي الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا عام 2021، وفيناليسيما 2022، وكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2024، كما توج مع منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عامًا عام 2005، ومع المنتخب الأولمبي بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

ويواصل ميسي مسيرته الاحترافية مع إنتر ميامي الأمريكي، بعد نهاية رحلته الدولية، بينما حرص رونالدو على توديع منافسه التاريخي برسالة تحمل تقديرًا لمسيرة أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ.

ميسي الأرجنتين الاعتزال الدولى رسالة مؤثرة

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