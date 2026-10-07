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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ميسي» يعلن نهاية رحلته مع الأرجنتين برسالة مؤثرة: أعلم أنني اتخذت القرار الصحيح

ميسي
ميسي
محمد بدران

اختتم الأرجنتيني ليونيل ميسي مسيرته الدولية مع منتخب بلاده، بعد ما خاض مباراته الأخيرة بقميص التانجو أمام بنين، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب «مونومنتال» وسط حضور جماهيري كبير.

وحرص “ميسي” على توجيه رسالة مُؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عقب إسدال الستار على رحلته مع منتخب الأرجنتين، مؤكدًا أنه اتخذ القرار الصحيح، رغم افتقاده لارتداء قميص منتخب بلاده.

وقال “ميسي”: «أيًا كان آخر مباراة لي، وأنا بالفعل أفتقد ارتداء قميص السيلستي وبلانكا.. أعلم أنني اتخذت القرار الصحيح.. كانت رحلة لا تصدق، مليئة بالفرح والحزن، لكنني واضح أن كل خطوة اتخذتها كانت تستحقها».

وأضاف: «ولدي الكثير من الأشياء التي يجب أن أقولها. من المستحيل أن أعبر عن كل ما أشعر به بالكلمات أو في منشور.. كانت هذه الرحلة مستحيلة بدون عائلتي، التي كانت دائمًا بجانبي ودعمتني، خاصة في اللحظات الصعبة عندما كنت بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى».

ووجّه قائد الأرجنتين الشكر إلى زملائه والجهاز الفني وأصدقائه، كما استعاد ذكرى الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، مؤكدًا أنه ساعد المنتخب على الوصول إلى المكانة التي يستحقها.

واختتم “ميسي” رسالته قائلًا: «أنا ممتن. أحبكم جميعًا كثيرًا، سأفتقدكم، وستكونون دائمًا ممتنًا لوجودي بجانبكم».

وبهذه المباراة، أسدل “ميسي” الستار على مسيرته الدولية التي بدأت عام 2005، ليغادر منتخب الأرجنتين وهو صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف بقميص التانجو.

وخلال مسيرته التاريخية مع المنتخب، قاد ميسي الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا عام 2021، وفيناليسيما 2022، وكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2024، كما توج مع منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عامًا عام 2005، ومع المنتخب الأولمبي بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

وبعد نهاية رحلته مع منتخب الأرجنتين، يواصل ميسي مسيرته الاحترافية مع إنتر ميامي الأمريكي، ليبدأ فصلًا جديدًا بعيدًا عن المنتخب، بعدما اختتم علاقته بالتانجو في ليلة تاريخية أمام جماهير بلاده.

ميسي الاعتزال الدولى رسالة مؤثرة الأرجنتين

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