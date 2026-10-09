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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النصر يواجه الدرعية في الجولة الثامنة من الدوري السعودي.. رونالدو يقود التشكيل المتوقع

النصر السعودي
النصر السعودي
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الدرعية، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله العالمي إلى تحقيق الفوز وانتزاع صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت.

وتقام مباراة النصر والدرعية على استاد الملك فهد الدولي، وسط تطلعات كبيرة من جانب النصر لمواصلة المنافسة على القمة، في حين يأمل الدرعية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق البطولة.

موعد مباراة النصر والدرعية في الدوري السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الدرعية مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية

تُنقل مباراة النصر والدرعية مباشرة عبر شبكة قنوات ثمانية، وتحديدًا قناة ثمانية 1، التي تتيح للجماهير متابعة أحداث اللقاء.

معلق مباراة النصر والدرعية

يتولى المعلق الرياضي فهد العتيبي مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والدرعية، عبر قناة ثمانية 1، ضمن تغطية منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

موقف النصر والدرعية في جدول ترتيب الدوري السعودي

يدخل النصر المواجهة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 16 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن الهلال المتصدر.

ويسعى الفريق النصراوي إلى حصد النقاط الثلاث من أجل اعتلاء الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتائج منافسيه على اللقب.

في المقابل، يحتل فريق الدرعية المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين، مقابل تلقيه هزيمتين، ويطمح إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر.

رونالدو جاهز للمشاركة أمام الدرعية

تشير التوقعات إلى اعتماد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني للنصر، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، بعد الإعلان عن جاهزيته عقب عودته من فترة التوقف الدولي.

ويمثل رونالدو أحد أبرز الأوراق الهجومية التي يعول عليها النصر لتحقيق الفوز، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الهجومية المميزة.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الدرعية

من المنتظر أن يخوض النصر مواجهة الدرعية بالتشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: بينتو ماثيوس كريبسكي.
  • خط الدفاع: سعد فهد الناصر، إينيجو مارتينيز، عبدالإله العمري، نواف بوشل.
  • خط الوسط: عبدالله الخيبري، سامو كوستا.
  • خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، أنجيلو بورجيس.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الليلة في ظل رغبة النصر في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، بينما يأمل الدرعية في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام العالمي.

النصر الدرعية دوري روشن

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