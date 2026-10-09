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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يستعد للزمالك بتدريبات القوة في الجيم

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ميرنا محمود

نشر مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقطع فيديو جديدا عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلاله أثناء خوض تدريبات بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية.

وظهر مصطفى شوبير في الفيديو وهو يؤدي أحد تمارين تقوية عضلات الساقين باستخدام الأجهزة الرياضية، في إطار تدريبات القوة التي يخوضها داخل الجيم،معلقا علي الفيديو  «Strength day»، في إشارة إلى تخصيص اليوم للتدريبات البدنية.

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرًا من مشجعي الفريقين، بعدما أعلنت شركة تذكرتي نفاد جميع تذاكر القمة، في ظل الإقبال الكبير على حضور المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك


تنقل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري عبر قناة «أون سبورت»، التي تقدم بثًا مباشرًا للمواجهة، إلى جانب استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الأهلي والزمالك السابقين لتحليل أحداث المباراة.

الأهلي والزمالك يخوضان بروفة أخيرة قبل القمة


ويخوض الأهلي والزمالك القمة المرتقبة بعد خوض مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد
 

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