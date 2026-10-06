خالد جاد الله ينتقد مصطفى شوبير: لازم يقعد على الدكة.. ومحمد الشناوي ممكن يكون له دور

انتقد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، ويذاع على قناة "CBC": "مصطفى شوبير لازم يقعد شوية على مقاعد البدلاء ويتفرج ويهدى ويبعد، ومحمد الشناوي ممكن يكون ليه دور، وفي حراس مرمى تانيين".

وأوضح: "مصطفى شوبير في خطأ هدف جنوب أفريقيا كان عنده ثقة زيادة وعدم تركيز، وهو من بعد كأس العالم ومستواه متراجع، وحفاظًا على اللاعب يجب أن يبعد عن التشكيل الأساسي مباراتين من أجل التقاط الأنفاس".

وعن صفقات الأهلي، قال: "مينفعش الأهلي يجيب لاعب عنده 18 سنة، طيب فين قطاع الناشئين؟ وأنا مش متابع محمود صلاح".

وأشاد بلال عطية، لاعب الأهلي المعار إلى راسينج سانتاندير، قائلًا: "بلال عطية لاعب الأهلي المعار إلى راسينج سانتاندير مميز، وأتمنى أن حسام حسن يشوفه ويضمه للمنتخب، ويقدم كرة مميزة، وسوف أتواصل مع العميد للحديث معه عن اللاعب".