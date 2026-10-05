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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام الحضري عن خطأ شوبير: ياريت ماتتكررش

عصام الحضري
عصام الحضري
ميرنا محمود

انتقد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق، خطأ مصطفى شوبير الذي تسبب في استقبال منتخب مصر هدفًا أمام جنوب إفريقيا، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولي.

وقال الحضري خلال الاستوديو التحليلي عقب المباراة، إن شوبير اتخذ قرارًا بالخروج من مرماه مبكرًا، لكنه لم يتعامل مع الكرة بالشكل المناسب، موضحًا: «طالما في فيرود ومعاه خط دفاع، واحد من المدافعين لازم يكون حارس المرمى واقف مكانه.. هو أولًا هنا شوبير طالع بدري أوي.. أوي.. أوي».

عصام الحضري ينتقد خطأ  مصطفي شوبير

وأضاف: «هو واخد قرار من الأول، ليه بترقّص؟ ليه عايز ترقّص؟ ما ينفعش في الحاجات دي، طالما أنت طلعت واخدت القرار خلاص، الكورة طبت قدامك من هنا لازم تشيلها من هنا».

وأوضح الحضري أن الخطأ كان من الممكن تفاديه من خلال التعامل بهدوء أكبر، مشيرًا إلى أن حسام عبد المجيد كان بإمكانه التدخل لإيقاف لاعب جنوب إفريقيا، قائلًا: «كان ممكن حسام عبد المجيد يتعامل مع اللاعب رقم 23 ويوقفه، وكان هو يبقى آخر واحد، وحتى لو عدى من حسام عبد المجيد، كان هو ممكن يلعب على الكورة التانية».

وشدد حارس منتخب مصر السابق على أن الأخطاء واردة، لكنه طالب شوبير بمزيد من الهدوء وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، قائلًا: «أما هو خطأ؟ أكيد خطأ، ونتمنى إنه ما يتكررش، وأتمنى من شوبير لما في الحاجات دي لازم يكون عنده هدوء، ما يستعجلش وياخد القرار المتسرع».

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير.

عصام الحضري مصطفى شوبير منتخب مصر جنوب إفريقيا استاد القاهرة الدولي

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