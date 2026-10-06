وائل جمعة يحذر لاعبي الأهلي: 200 ألف جنيه غرامة قبل مباراة الزمالك

حذر الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قبل مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري الممتاز، في إطار حرص الجهاز الإداري على فرض حالة من السرية والانضباط داخل معسكر الفريق.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن وائل جمعة أبلغ لاعبي الأهلي بأن لائحة النادي تتضمن توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على أي لاعب يدلي بتصريحات إعلامية قبل مباراة الزمالك، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح حتحوت أن تحذيرات مدير الكرة تأتي ضمن مساعي الأهلي لتوفير أكبر قدر من الهدوء والتركيز داخل الفريق قبل المواجهة المرتقبة، ومنع أي تصريحات قد تؤثر على استعدادات اللاعبين للمباراة.

مباراة القمة

وتحظى مواجهة الأهلي والزمالك بأهمية كبيرة في ظل امتلاك الفريقين الرصيد نفسه، بواقع 13 نقطة لكل منهما، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الابتعاد عن الزمالك في جدول ترتيب المسابقة.