كريم رمزي يكشف مفاجأة بشأن ثنائي منتخب الشباب قبل مباراة القمة

كشف الإعلامي كريم رمزي عن احتمالية ظهور الثنائي محمود صلاح ومهند الشامي، لاعبي منتخب الشباب، ضمن قائمة الفريق لمباراة القمة، بعد تألقهما خلال الفترة الماضية.

وقال كريم رمزي إن هناك فرصة كبيرة لرؤية الثنائي في قائمة المباراة، أو على الأقل انضمام أحدهما، في ظل اقتناع المدير الفني عموتة بإمكانياتهما.

وأضاف أن مهند الشامي يحظى باهتمام خاص من عموتة، خاصة في ظل عدم جاهزية كوكا حتى الآن، وهو ما قد يمنح لاعب منتخب الشباب فرصة للظهور ضمن قائمة الفريق في المواجهة المرتقبة.

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرًا من مشجعي الفريقين، بعدما أعلنت شركة تذكرتي نفاد جميع تذاكر القمة، في ظل الإقبال الكبير على حضور المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري عبر قناة «أون سبورت»، التي تقدم بثًا مباشرًا للمواجهة، إلى جانب استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الأهلي والزمالك السابقين لتحليل أحداث المباراة.

الأهلي والزمالك يخوضان بروفة أخيرة قبل القمة



ويخوض الأهلي والزمالك القمة المرتقبة بعد خوض مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون رد