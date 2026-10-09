مصطفى إبراهيم: الزمالك يدخل القمة بأريحية أكبر من الأهلي

قدم مصطفى إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، واجب العزاء في وفاة نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق نصر إبراهيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وتحدث إبراهيم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، عن مباراة القمة المقبلة، مؤكدًا أن مباريات الزمالك والأهلي لها طابع خاص وتحتاج إلى تركيز وانضباط مضاعف من جانب اللاعبين.

وقال لاعب الزمالك السابق إن الفريق الأبيض يدخل مباراة القمة بأريحية أكثر من الأهلي، مشيرًا إلى عدم وجود فوارق فنية كبيرة بين الفريقين.

وأضاف أن الزمالك يملك عناصر مميزة قادرة على ترجيح كفة الفريق خلال المباراة، مشددًا على ضرورة عدم وضع اللاعبين أنفسهم تحت أي ضغوط قبل القمة.

واختتم مصطفى إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن معتمد جمال قادر على تصدير الهدوء والالتزام للاعبي الزمالك قبل المباراة، وهو ما يساعد الفريق على الظهور بالشكل المطلوب.