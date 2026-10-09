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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: لا توجد أزمات داخل الزمالك بشأن المستحقات

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ما يتردد حول وجود أزمات داخل نادي الزمالك بشأن مطالبة اللاعبين بالحصول على المستحقات المالية أمر غير صحيح.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية: الأمور مستقرة داخل نادي الزمالك حاليًا والفريق يستعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي يوم الأحد القادم.

وأضاف: بالتأكيد هناك 72 ساعة قبل لقاء القمة، وستكون هناك العديد من الأقاويل. وكلها غير صحيحة.

ويأتي قرار الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، في ظل الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول الدوري ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة «أون سبورت»، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.



 

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