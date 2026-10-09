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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جعفر: دفاع الزمالك الأقوى.. وهجومه قادر على استغلال أخطاء الأهلي

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

تحدث أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، عن ذكرياته في مباريات القمة أمام الأهلي، كما كشف عن رؤيته الفنية للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، موضحًا أبرز نقاط القوة والضعف لدى كل فريق.

وقال أحمد جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBc مصر 2": "لدي ذكرى في لقاء الزمالك والأهلي، وكانت في مباراة 3-3. في أول 45 ثانية قطعت الكرة قبل وائل جمعة وسجلت الهدف الأول، والكابتن مدحت شلبي علق: يا غضنفر يا أسد، وبقى لقبي طوال مسيرتي".

وعن طريقة لعب الأهلي، أشار جعفر إلى أن الفريق الأحمر لا يعتمد بشكل أساسي على الضغط العالي أو الاستحواذ، موضحًا أن هذه الطريقة تتناسب مع الأسلوب الذي يفضله المدير الفني حسين عموتة.

وقال: "الأهلي مش بيعتمد على الضغط العالي ولا بيعتمد على الاستحواذ، ودي الطريقة اللي بيفضل يعتمد عليها الحسين عموتة، ودي مشكلة هتواجه الأهلي وكمان هتواجه الزمالك، لأنه من الفرق اللي بتسيب الكرة".

وتطرق مهاجم الزمالك السابق إلى الخطوط الثلاثة للفريق الأبيض، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك، من وجهة نظره، أقوى خط دفاع في الدوري الممتاز، بينما يرى أن خط وسط الفريق قد يفقد السيطرة في بعض فترات المباريات.

وأوضح: "الزمالك يمتلك خط الدفاع الأقوى في الدوري الممتاز عكس الأهلي، والزمالك نص الملعب أحيانًا بياخد منه، وشوفنا ده في ماتش البنك الأهلي، بينما خط هجومه بيعتمد على أخطاء المنافسين والكرات العالية".

واختتم أحمد جعفر حديثه بالتأكيد على ضرورة استغلال حسام أشرف لأخطاء دفاع الأهلي، مطالبًا اللاعب بالضغط على آخر مدافع ومحاولة الاستفادة من مشكلات الفريق الأحمر في التمرير بين مدافعيه.

وقال: "أرى أن حسام أشرف لابد من أن يلعب على آخر مدافع في الأهلي، خاصة أن الأهلي يعاني من سوء دقة التمرير بين المدافعين".

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