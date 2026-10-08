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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبدأ الاستعداد للقاء القمة أمام الأهلي بالدوري

مران الزمالك
مران الزمالك
إسلام مقلد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد معتمد جمال المدير الفني جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في لقاء الأهلي المقبل للاستمرار في المنافسة بقوة على الصدارة.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

الجوانب الفنية

وركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة،

تقسيمة فنية

وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.
وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية، لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء الأهلي يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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