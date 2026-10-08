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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منصف بقرار يعود إلى القاهرة اليوم استعدادًا لقمة الأهلي والزمالك

منصف بقرار
منصف بقرار
عمرو مصطفى

يعود المهاجم الجزائري منصف بقرار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم، عقب انتهاء مهمته مع منتخب الجزائر، للمشاركة في استعدادات الفريق الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

 

موقف منصف بقرار من مباراة القمة 

ومن المقرر أن ينتظم بقرار في تدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة، عقب عودته من معسكر منتخب بلاده، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمباراة القمة المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر الجاري.

ويعول الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على قدرات المهاجم الجزائري في قيادة خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل أهمية مواجهة الزمالك ورغبة الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المنتظر أن يخضع منصف بقرار لبرنامج تدريبي واستشفائي عقب عودته إلى القاهرة، بهدف تجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد المجهود الذي بذله مع المنتخب الجزائري.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي خلال الأيام الحالية على تجهيز جميع العناصر الأساسية قبل القمة، مع متابعة الحالة البدنية للاعبين الدوليين، خاصة أن الفريق يضم عددًا من العناصر التي شاركت مع منتخبات بلادها خلال فترة التوقف الدولي.

وتترقب جماهير الأهلي ظهور منصف بقرار في القمة، في ظل الآمال المعقودة عليه لتقديم الإضافة الهجومية ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز أمام الزمالك.

منصف بقرار الأهلي الزمالك القمة الدوري المصري

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