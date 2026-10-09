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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني رمزي: الأهلي يخوض القمة تحت الضغط.. وهذه أقوى أسلحة الزمالك

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

تحدث هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استعدادات الأهلي والزمالك للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدًا أن الضغط الأكبر سيكون على الفريق الأحمر، في ظل انتظار جماهيره تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي.

واستعاد رمزي إحدى ذكرياته مع مباريات القمة، قائلًا خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBc مصر 2": "كان في ماتش كأس مصر، وفاكر وأنا راجع منطقتي وأهلي فرحانين بيا، ووقتها كسبنا 2-1 على ما أعتقد وفوزنا بالبطولة".

وعن مباراة القمة، أوضح هاني رمزي أن الأهلي سيكون تحت ضغط أكبر من الزمالك، خاصة أن الفريق الأحمر لم يقدم الأداء المنتظر خلال الجولات الخمس الأولى.

وقال: "بالنسبة للقاء الزمالك والأهلي، أرى أن الضغط الأكبر سيكون على النادي الأهلي، لأن محور جماهير الأهلي هو تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز، خاصة أن الفريق لم يقدم الأداء المنتظر في أول 5 جولات".

وأشار إلى أن أداء الأهلي تحسن نسبيًا في المباراة الأخيرة، بعد اعتماد عموتة على اللاعبين في مراكزهم الطبيعية، مؤكدًا أن ذلك انعكس على مستوى الفريق داخل الملعب.

ويرى رمزي أن الظروف المحيطة بالزمالك قد تخفف من حدة الضغوط على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها الفريق واعتماده على عدد من اللاعبين الشباب.

وأوضح: "الزمالك محاط بأزمات ومشاكل وبيلعب بالناشئين، وده قد يحمي الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، وده ممكن يمنحه عذر، عكس الأهلي اللي حالته أفضل وجماهيره منتظرة أداء ونتيجة، وده قد يجعل حالة من الضغط على اللاعبين".

وأكد هاني رمزي أن الزمالك قد يلجأ إلى التحولات الهجومية والكرات الثابتة والعرضيات والكرات العالية، بينما سيكون الأهلي مطالبًا بالضغط الهجومي ومحاولة التسجيل مبكرًا.

وقال: "الزمالك سيعتمد على التحولات والاعتماد على الكرات الثابتة والكرات العالية، عكس الأهلي المطالب بالضغط القوي والتسجيل مبكرًا".

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى موقف حسين الشحات، مشيرًا إلى أن اللاعب يقدم مستويات مميزة خلال الفترة الحالية، لكن مشاركته الأساسية ستتوقف على الطريقة التي سيعتمد عليها المدير الفني.

واختتم رمزي حديثه قائلًا: "حسين الشحات يؤدي بفورمة عالية جدًا، ولكن مشاركته متوقفة على الطريقة التي سيعتمد عليها حسين عموتة، ولو أنا المدير الفني سأبدأ بأحمد سيد زيزو وأحتفظ بحسين الشحات على الدكة". 

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