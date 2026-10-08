أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن الجفالي قبل مباراة الأهلي والزمالك

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، سبب عدم مشاركة التونسي أحمد الجفالي، لاعب الزمالك، في مباراة فريقه أمام زد، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «معتمد جمال فضل عدم مشاركة الجفالي في مباراة زد لعدم اكتمال جاهزيته ولتجنب الإصابة قبل القمة».

ويأتي قرار الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، في ظل الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول الدوري ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة «أون سبورت»، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.