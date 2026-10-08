موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تجديد دعم القارة الأفريقية للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل الانتخابات المقبلة على رئاسة الاتحاد الدولي.

وأكد موتسيبي استمرار دعم أفريقيا لإنفانتينو، في ظل الاستعدادات للانتخابات المرتقبة، التي يسعى خلالها رئيس فيفا إلى مواصلة قيادة الاتحاد الدولي لفترة جديدة.

ويأتي موقف رئيس «كاف» في إطار العلاقة والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي، وسط استعدادات كرة القدم العالمية للمرحلة المقبلة.

ويحظى موقف القارة الأفريقية بأهمية كبيرة في انتخابات رئاسة فيفا، في ظل امتلاك الاتحاد الأفريقي عددًا كبيرًا من الأصوات داخل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحركات والاتصالات قبل موعد الانتخابات، التي ستحدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للفترة المقبلة.