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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موتسيبي يجدد دعم إنفانتينو.. ويكشف خطة الكاف لتطوير كرة القدم الأفريقية

إنفانتينو
إنفانتينو
حمزة شعيب

أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، دعم الاتحاد الكامل لـجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي.

موتسيبي: ندعم إنفانتينو في الانتخابات المقبلة

وقال موتسيبي، خلال مؤتمر استراتيجية الكاف: «نجدد ونؤكد دعمنا الكامل للرئيس جياني إنفانتينو في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وتطرق رئيس الكاف إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، مؤكدًا أن التحديات تظل موجودة دائمًا، لكنه أعرب عن ثقته في نجاح النسخة المقبلة التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

خطة لتطوير الاتحادات الإفريقية

وشدد موتسيبي على أن الكاف يستهدف مواصلة العمل على تطوير الاتحادات الوطنية الإفريقية، من خلال زيادة الدعم المالي المقدم إليها، إلى جانب مساعدتها على تنمية مواردها الذاتية وتعزيز مبادئ الشفافية داخل منظومة كرة القدم بالقارة.

كما أكد أهمية العمل على تأهيل الحكام وتطوير مستوياتهم، بما يساهم في رفع جودة المنافسات والمسابقات الإفريقية.

موتسيبي: الاستثمار بوابة تطوير الكرة الإفريقية

وأشار رئيس الاتحاد الإفريقي إلى ضرورة دعم الاستثمارات الإفريقية في كرة القدم، والعمل على رفع مستوى البطولات القارية، بما يساعد على تسويقها بصورة أفضل على المستوى العالمي.

وأكد أن تطوير المسابقات الأفريقية وتعزيز الاستثمار فيها يمثلان أحد المحاور الأساسية للارتقاء بمستوى كرة القدم في القارة، وزيادة قدرتها على المنافسة والحضور عالميًا.

موتسيبي الفيفا كاف إنفانتينو

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